„Dunántúli kisvárosban, mint amilyen Zalaegerszeg is, nem nehéz megtalálni a hatalmas, modern, négyemeletes gyárépületet, kivált, ha készülő, ugyancsak magas házak övezik. Megragadó látvány a kicsiny, töpörödött vidéki házak közt a Zalaegerszegi Ruhagyár s az ember, ahogy szemügyre veszi, önkéntelenül arra gondol, hogy pontosan ez az, amire az írók azt mondják: az ország új arca. A gyár pompás. Vonalai egyszerűek, nemesek. Sok rajta az üveg, de csak ott, ahol szükség van rá. Belül az új épületek hamisítatlan illata terjeng: mész, habarcs, frissen gyalult fa, olajfesték, meg miegymás kipárolgásának kellemes vegyülete. A folyosókat rózsaszín gumilemezek borítják, a járás puha és teljesen hangtalan. Itt-ott még utolsó simítások folynak, a lépcsőket most burkolják, helyenként a villanyvezetékek kikandikálnak a falból, de a nagy gépezet már termel. Fél gőzzel már jó néhány hete működik, de most indul neki igazán, most indul meg „hivatalosan is.” (Magyar Nemzet, 1951. december 20.)