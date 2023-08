Hogy miért ilyen gazdagok a város virágai, azt Kovács Mihály főkertésztől, a Városgazdálkodási Kft. közterületfenntartási üzletágvezetőjétől tudtuk meg. Az idén a virágok a hosszú hatású granulált műtrágya mellett nagy mennyiségű granulált szarvasmarha-, illetve csirketrágyát, s a talaj kémhatásának javítására meszet is kaptak.

A főkertész elmondta, lényegében két növényvariációt állítottak össze. Az egyikben a bordó alapszín dominál, vékony sárga csíkkal, amely a Mindszenty téren, a bankholding oldalán, a Dísz téren három ágyásban, a Simon István könyvesbolt előtt, továbbá a Csány László téren látható. Megtudhattuk azt is, hogy a bordó színt vegyesen kiültetve a következő növényfajták képviselik: papagájvirág, oroszlánszáj, cserjés margaréta, begónia, díszcsalán, dália, nebáncsvirág, vörösbegyvirág, díszdohány, muskátli, büdöske, vasfű és rézvirág. A másik a rózsaszín alapszínű összeállítás, vékony sárga csíkkal, amely a plébániahivatal előtt, illetve a Dísz téren is két ágyásban látható, az előbb felsoroltak többsége mellett ebben angyalfüzér is pompázik. A sárga csíkot alkotó növények pedig a balkonaranya, a celózia, a napvirág és a sétányrózsa.