Érdekes járművel találkozhattak a látogatók Gutorföldén a Göcsej Motorock Feszten, ahol veterán járműveket és más érdekességeket is kiállítottak. A helyi, látványos fafaragásairól is ismert Tóth Gábor szabadjára engedte fantáziáját, melynek eredményeként egy érdekes, saját készítésű szerkezetet mutatott be, a Trabiciklit. A "trabantkék", használatra alkalmas közlekedési eszköz egy Trabant jármű alkatrészeiből és egy kemping kerékpárból állt össze. A "mutáns", ahogy alkotója nevezte elnyerte a közönség tetszését.