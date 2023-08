Augusztus 13. a balkezesek világnapja, amelyet azért hívtak életre, hogy a balkezességhez kapcsolódó hátrányok, előítéletek leküzdését segítsék. Régre nyúlik vissza e csoport megbélyegzése, sőt, volt idő, amikor a brutális fizikai bántalmazást sem tudták elkerülni. Internetes kutakodásunk szerint a spanyol inkvizíció során megkínozták, mert varázslónak tartották őket. Hazánkban pedig még egy évszázada, s néhány évtizeddel ezelőtt is megpróbálták a balkezes gyerekeket átszoktatni jobbkezessé, nemhogy eredménytelenül, de sok esetben egészségkárosodást is okozva. Ezek a gyerekek olyan bántalmazást szenvedtek el a nem egyszer brutális pedagógiai gyakorlat (például a bal kéz hátrakötözése, vagy verés) miatt, hogy mentális problémák sokasága alakult ki náluk. Pedig senki sem tehet arról, hogy balkezes. A jelenséget vannak, akik a jobb agyfélteke dominanciájával magyarázzák, más szakértők azonban óva intenek ettől a kijelentéstől, rámutatva, hogy a valódi ok nem ismert.

Előny vagy hátrány? Ahogy vesszük. A világ a jobbkezeseknek van kitalálva, számukra kényelmesek a hagyományos eszközök, szerszámok, gépek, de egyre többféléből van balkezes változat is. Létezik balkezes olló, töltőtoll, dugóhúzó, krumplihámozó és kávékiöntő, sőt balkezes hangszereket is gyártanak. Jimi Hendrix viszont ilyen luxuscikk nélkül oldotta meg a problémát: áthúrozta és megfordította az azóta legendássá vált Fender Stratocaster jobbkezes gitárját. Zsenije előtte tisztelegve ma is készítenek a gyártók általában limitált szériás és méregdrága, balos rockgitárokat.

Ha balkezesnek keresünk ajándékot, olyan óriás bögrét is találunk a kínálatban, amelyen a felsorolt balkezes hírességek névsora a megajándékozottal kezdődik. Ötletes, de a mosoly talán nem mindig őszinte. Ha én lennék az ünnepelt, nem biztos, hogy örülnék neki, ha minduntalan rámutatnának/rácsodálkoznának e tulajdonságomra, amelyhez megannyi, de szerencsére egyre kevesebb negatív felhang társul. Ha gesztusokat akarunk tenni, inkább terítsük meg balkezes vendégünknek az asztalt az ő igényeinek megfelelően, rendezzük el az evőeszközöket fordítva, a mosdónál pedig jól jön például egy bal oldalra akasztott törölköző.

Végül vigasz gyanánt, vagy hogy a jobbkezesek irigykedjenek: a balkezesek állítólag kreatívabbak, intelligensebbek az átlagnál, több sportágban ügyesebbek, jobb a humoruk, és többet is keresnek.