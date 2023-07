Vonyarcvashegyen már több mint egy évtizedes hagyománya van a sörfesztiválnak, amelynek legfőbb célja, hogy a hazai kézműves főzdék minőségi és különleges termékeit megismertesse a fogyasztókkal s közelebb hozza a hazai sörkedvelő közönséghez, bocsátotta előre Osvald Bálint, a település művelődési házának igazgatója.

A program emellett a helyi és környékbeli gasztronómiát is igyekszik megismertetni a közönséggel. A vendégek hagyományos és jellegzetes magyar vásári ételeket kóstolhattak a három nap során.

A Balaton-parti sörünnepen évről évre a hazai könnyűzene kiválóságai lépnek fel, megfordult már itt – mások mellett – Deák Bill Gyula, a Kiscsillag és a Republic is, és idén is inkább a blues-os, rockos hangzásvilágú csapatok közül válogattak a szervezők, eljött például a Jazztelen, Oláh Ibolya, Lantos Gábor, Hangácsi Márton és a The Konnektion zenekar is. A fesztivál nyitányát pedig a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar vidám koncertje jelentette.

A vendégeket sörivóverseny is csábította, s persze volt kézműves- és kirakodóvásár, emellett pedig a gyerekeket több légvár és kalandhajó-játszóház is várta a Kossuth Lajos utcai rendezvénytéren.