A tavalyi év zárásaként szerepelhetett egy újabb versenyen, melyről (https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2023/01/felfigyeltek-a-kanizsai-szepsegre-bejrutban-ertekes-kulondijjal-gazdagodott-video) már beszámoltunk. Most pedig itt az újabb hír: szexi képek készültek Felíciáról.

Bemer Miklós, Felícia, Cintia

- A versenyeknek köszönhetően olyan kapcsolatokra tettem szert, amik gyorsan a modellszakmába repítettek - mesélte a szépségszalont vezető hölgy. - Az utóbbi hónapokban számos megkeresésnek tettem eleget: hívtak divatbemutatóra, különböző fotózásokra, menyasszonyi ruha illetve még izgalmas ékszer fotózásra is. A legutóbbi alkalommal pedig a Miss Hungary szépségverseny egyik támogatójának kedvéért az estélyi ruhákban és a bikinikben pózoltunk Mike Cintiával, akivel még a bejrúti út során kötöttünk szorosabb barátságot.

Képünkön fehérben Felícia, feketében Cintia

Felícia hozzátette: a szépségmustra nemcsak munkalehetőségeket teremtett számára, hanem remek barátságokat is, így aztán szuper csapat jött össze a fotózásra is. Gattyán Andrea mesterkozmetikus varázsolt gyönyörű sminket az arcukra. Bemer Miklós, a szépségverseny egyik remek fotósa pedig a "kötelező munkán" túl egy kis kreativitást is vitt a napba. Így született meg húsvéti projekt, avagy a tej- és étcsoki nyuszik álltak modellt. Felícia a tejfehér dresszben pózolt.