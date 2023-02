Mint Horváth Rita elmondta, ezen alkalmakkor a szolgáltatóközpont munkatársai is mindig jelentkeznek donornak, és a Zalaegerszegi Területi Vérellátóval közösen szervezett akcióról tájékoztatták az összes zalai civil szervezetet, valamint a velük kapcsolatban álló vállalkozásokat, intézményeket. Így értesült a lehetőségről a polgármesteri hivatalban dolgozó Domján Gabriella is, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy 2007-ig többször adott vért. Azt követően egészségügyi okok miatt szünetet tartott, de most a civilek akciója alkalmából újra felkereste a vérellátó szolgálatot. Emellett plazmaadóként is segíti mások gyógyulását, tette hozzá.

Az eddigi tapasztalatok szerint a civil heteken Zalában százhoz közelítő számban jelentek meg donorok és hasonló képet mutatott a mostani akció is.