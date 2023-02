A szervezet monitoringközpontjának frissen elkészült összesítése szerint a 4100 párra becsült hazai fehérgólya-állomány számára átlagos költési sikert hozott az elmúlt év. Azt nem lehet tudni, hogy a kirepült fiókák milyen kondícióval vágtak neki a vonulásnak, erre az ad majd választ, hogy a 2022-ben meggyűrűzött 1207 fióka közül mennyiről érkeznek visszafogási adatok a vonulási útvonalak és a telelőterületek országaiból, illetve hogy közülük hány tér majd vissza három–öt év múlva ivaréretten költeni.

A 2022-es év súlyos szárazsága miatt sokan féltették a gólyákat, melyek a táplálkozásuk során előszeretettel keresik a vizes, tocsogós élőhelyeket, ám – ellentétben a mesékkel – nem kizárólag békákkal táplálkoznak. Ez a madár valójában bármi elfogyaszt, amit le tud nyelni, így eszik földigilisztát, egeret, pockot, bogarat, lótücsköt, sáskát és kisebb számban halakat, kígyókat is. Ezek közül sokat pedig kiégett gyepeken is tudtak fogni tavaly. A költési siker mögött álló másik ok, hogy 2022. május–júniusban nem volt olyan több napig tartó hideg, esős időjárás, mely miatt a fiókák tömegesen megfázhattak és elpusztulhattak volna. Mindennek köszönhetően a költésben sikertelen párok aránya 17 százalék volt, az összes költőpárra számított átlagos fiókaszám pedig elérte a 2,33-os értéket.

Örömteli az is – írja az MME cikke –, hogy a 2022-ben 4100 pár körülire becsült hazai fészkelő fehérgólya-állomány megegyezik a 2019-essel, vagyis a sok madárnál kimutatott és ennél a fajnál is mért rohamos és vészes fogyás az utóbbi években megállni látszik.