Ha salátánkat vagy köretünket abból készítjük, az optimálisnál több húst, édességet ehetünk, mert a jeles zöldség segíti gazdaságosan feldolgozni. Persze hétköznapi étekként is jó hatású, laktató s elismert pillére az egészséges táplálkozásnak – a hozzáértő táplálkozási szakemberek világszerte a „superfood”, azaz „szuperélelmiszer” kategóriába sorolják. Akárcsak keresztesvirágú zöldségfivére, a fehér fejes káposzta, nyersen, sütve, főzve és fermentálva (savanyítva) is ízletes, a lila kissé fűszeresebb, borsosabb ízű.

A lilakáposzta mindenekelőtt a tápanyagban dús földben fejlődik szépen, a talaj ideális pH-értéke 5,5- 7,00

Fotós: Fincza Zsuzsa

A táplálkozásguruk nemzetközi jelszava: „edd meg a szivárványt”, ezt persze nem az égi látomásra, hanem a gyümölcsök, zöldségek sokszínűségére értik, hangsúlyozva: minden színhez az ember egészsége szempontjából valamilyen fontos növényi erő tartozik. A fehér káposztához képest a vörös 10-szer több vitamint és rákellenes flavonoidokat tartalmaz, antioxidáns tartalma ideális, s így javítja a szem, a fogak, a csontok és az immunrendszer egészségét. A flavonoidok a fogyásban is segíthetnek, mivel hatásukra olyan hormonok szabadulnak fel, amelyek képesek lebontani a zsírt, ráadásul enyhítik az éhséget. Gazdag fitonutriens-tartalmának köszönhetően segítségünkre van a gyulladások és az ízületi lobok legyűrésében, a fitokemikáliák, azaz a zöldség egészségéért és épségéért felelős természetes vegyületek az emberi szervezetben is kifejtik jótékony hatásukat. A vöröskáposzta gazdag K-vitaminban is, így támogatja a csontok egészségének megőrzését és a csontritkulás megelőzését. A színes káposztából is készülhet „kimchi”, ami a jótékony probiotikumok biztosításával segít a bélrendszer gyógyításában. A koreai konyhaművészet e legismertebb étele erjesztéssel készül, a retek, az uborka, a zöldhagyma hozzáadásával több variációban ismert. Mindenesetre a dietetikusok a világ egyik legegészségesebb ételének tartják – a koreaiak szerint naná, hogy gyógyír minden bajra. Kimchivel mi magunk is megpróbálkozhatunk, az interneten számos receptet találunk, de csak akkor kezdjünk hozzá, ha beszereztük a hosszú listán felsorolt hozzávalókat és rendelkezünk a megfelelő szabadidővel, hiszen meglehetősen munkaigényes étek.

Fotós: Fincza Zsuzsa

A lilakáposztánk, mint minden zöldség és gyümölcs, az értékeit nyersen őrzi meg legjobban, sütve és párolva viszont segíti a C-vitamin felszívódását, így a maradékot teljes egészében hasznosítani tudja a szervezetünk. Gazdag A-, B-, E- és K-vitaminban is, akárcsak ásványi anyagokban, bővelkedik kalciumban, mangánban, magnéziumban, vasban, káliumban és élelmi rostokban. Tudósok 36 különböző antocianint mutattak ki a vöröskáposztában, ami így komoly védelmet jelent a legtöbb daganatos megbetegedéssel, különösen a mellrákkal szemben. Gátolja a vérrögök képződését, hozzájárul az agy jobb működéséhez, csökkenti a szív- és az érrendszeri megbetegedések és az agyvérzés kockázatát. Glikémiás indexe csupán 10, ami nem emeli meg a vércukorszintet, vagyis, bár édeskés ízű, a diabéteszes betegek is fogyaszthatják. S ki ne hagyjuk a sorból, hogy számottevő öregedést gátló hatással bír, antioxidánsai segítenek megelőzni a ráncokat, az öregségi foltokat. A-vitamin bősége előnyös a bőr egészsége, a sejtek megújulása, az ultraibolya sugárzás elleni védelem és a bőr rugalmassága szempontjából. A lilakáposzta jelentős mennyiségű glutamint tartalmaz, ez az aminosav enyhíti a gyomorfekély kínjait – a népgyógyászat a lilakáposzta levét javallja a gyomorfekély kezelésére. Az A-vitamin jótékony hatással van a szemre is, támogatja az egészséges látást és megállíthatja a szürke hályog és a makuladegeneráció kialakulását.