Minderről Németh Géza polgármester, a rendezvény ötletgazdája számolt be lapunknak. Elmondta: annak idején azért szervezték meg az első borbarangolást, hogy a téli időszakban is tudjanak olyan programot biztosítani a térségben élők számára, amely a hagyományos borfesztiválokra emlékeztet.

- A szándékunk továbbra sem változott, kellemes meleg környezetben, finom házias ételek és remek cigányzene mellett szeretnénk jó borokkal kínálni vendégeinket. Aki kedveli ezeket, biztosan jól fogja érezni magát nálunk – folytatta Németh Géza, majd hozzátette: a borkínálók a muravidéki Lendvától indulva, a dél-zalai, szlovén és horvát határmenti térséget is felölelően, egészen Miháldig bezárólag érkeznek. Természetesen a helyi termelők borai is ott lesznek a kínálatban. Emellett lesznek szakmai előadások is, a pálinkát főzőknek Vértes Tibor, az Agárdi Pálinkafőzde tulajdonosa ad tanácsokat, míg dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára a borfogyasztási trendekről számol be. Várnak vendégeket a történelmi Magyarország területéről is, a korondi testvértelepülés küldöttsége mellett érkeznek borászok a Felvidékről, de a déli térségből, Szlovéniából és Horvátországból is.