Felső légúti megbetegedések mindig voltak és lesznek. Összegyűjtöttük azokat a régi házi praktikákat, amelyeket még nagyanyáink használtak a kínzó tünetek ellen.

Köhögésre számos házi gyógymódot ismertek nagyanyáink

A hagymaszirupot régen köhögéscsillapításra használták. 1 nagy főzőhagymát 1/8 liter vízben szétdaraboltak. Kipréselt levét 150 g nádcukorral sziruppá főzték, és egy-egy kanállal ettek belőle óránként. (Cukorbetegek nem fogyaszthatják.)

A kakukkfű-zsálya teakeverék összetétele: 1 marék kakukkfű, 1 marék eukaliptuszlevél, ½ marék zsálya, ½ marék bodzavirág. Ezekből 1 evőkanál keveréket 1 csésze vízzel leforráztak, 10 percig állni hagyták, majd leszűrték. Naponta 4-5 csészével fogyasztottak belőle.

A mézes tejet napjainkban is sokan használják. A méz nagyon régi természetes házi gyógymód. A mézes tej elkészítése nagyon egyszerű: 1 csésze zsíros (nem homogenizált, lefölözött) tejhez 1 kanál mézet kevertek, amit egy kisebb edényben felmelegítettek – de nem forralták. A mézes tej feloldja a hörgőkön lerakódott váladékot. A népi gyógyászat többféle mézes keveréket is ajánl: retekkel, hagymával, édesköményes tejjel kevert mézet is gyakorta alkalmaztak.

Gyakran alkalmazták az eukaliptusz teát, a kakukkfüvet és a mustárport is.

Torokgyulladásra is mindig volt kéznél „orvosság”

Fokhagymás citromot torokfájás esetén alkalmaztak. 2 gerezd fokhagymát felaprítottak, majd összekeverték 1 citrom levével és két evőkanál olívaolajjal. Ebből naponta háromszor 1 teáskanálnyit fogyasztottak.

A sós citromlét gargalizálásra alkalmazták. 1 citrom levét összekevertek ½ teáskanál tengeri vagy hangyasóval, amit felöntöttek egy pohár meleg, előzetesen felforralt vízzel. Ezzel naponta 3-4 alkalommal gargalizáltak. (Magas vérnyomású betegek sóoldatos kezelést ne alkalmazzanak!)

Az almaecet enyhíti a torok- és garatgyulladást. 1 pohár forró vízhez 1 evőkanál mézet és egy teáskanál almaecetet adtak, amit lassan kortyolva fogyasztottak el.

Torokgyulladásra gyakorta használták még a tölgyfakéreg-tinktúrát, a birsalmabort vagy a napjainkban is mindenki által jól ismert kamillateát.



Forrás: Házi receptek minden betegségre – Franzska von Au / magyar könyvklub

A természetes gyógymódok bibliája / John Lust – Michael Tierra