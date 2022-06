Az olvasás persze minden pillanatban velünk van, sokkal jobban, mint 10-100 évvel ezelőtt, hiszen a telefonon, számítógépeken is betűket nézünk, írunk. Sőt, létezik és egyre népszerűbb a nevelés-oktatás, de az önsegítés területén az úgynevezett biblioterápia.

De vajon mi az? A biblioterápia irodalmat alkalmazó gyógyító módszernek is leírható. Annál is inkább, mert nyilvánvaló, a szépirodalom az életre tanít, az életet és saját magunkat segít „elviselni”.

Az irodalomterápia nem más, mint irodalmi szövegeken keresztüli beszélgetés, interaktív, kísérő folyamat, melyben közvetítő felületként van jelen a mű, így segítve hozzá a résztvevőket a mentális egészségvédelemhez. A szo­cioterápiák és a művészet­terápiák metszetébe helyezhető, így alkalmazási területei szinte végtelenek. Zalában több pedagógus alkalmazza kiegészítő nevelési eszközként.



Bármilyen irodalmi mű alkalmas lehet irodalomterápiás foglalkozáshoz, amely saját élményeket hív elő, amely bizonyos pontokon és szinteken megérinti az olvasót, a hallgatót, amihez valamilyen formában kapcsolódni tud, írja az idevágó szakirodalom.

A klasszikus és kortárs szépirodalmi szövegeken (vers, novella, regény, dráma) túl ugyanúgy alkalmazhatók fiktív vagy félfiktív anyagok (dalszövegek, lektűrök, népmesék, különböző kultúrák tanító történetei, mozifilmek, filmrészletek), avagy nem fiktív anyagok (dokumentumfilmek, fotók, levelek, szakkönyvek, naplók). Fontos, hogy mentálhigiénés eszközként legyen jelen a mű, amely ösztönzi a résztvevők közötti dialógust.



Ismeretes, az ókori filozófus, Platón még az írásbeliségtől féltette az emberiség memóriáját, sorvadástól tartva, de körülbelül azóta tudjuk, hogy az olvasástól többek leszünk, épülünk, okosodunk. A terápia lényege, hogy segítő szakember társul a feldolgozó folyamathoz. Ha az ember magában olvas, kevésbé reflektál a saját életével a műre, de ha ezt másokkal együtt teszi, mélyebb szinten szembesülhet önmagával, ugyanakkor azonnal értő támogatást kap hozzá.

Felnőttek és gyerekek körében is jó módszer általánosságban az önismeret fejlesztésére, élethelyzetben való elakadás feloldására. Segíthet a pályaválasztás során, párkapcsolati problémák vagy bármilyen más interperszonális kapcsolat esetében.



A kiválasztott szöveg lehet csak katalizátor, a terápiás folyamat az általa kiváltott élményvilággal kezdődik.

Nem az a lényeg, hogy mire gondolt a költő. Az irodalomterapeuta feladata, hogy ösztönözzön, ki-ki keresse meg magában azt, amivel kapcsolódhat a szöveghez, majd ezen elindulva foglalkozik saját gondolataival, érzéseivel. Az irodalom megfogalmazhatja azokat a gondolatokat, érzé­seket, amikről talán nem is tudtunk.