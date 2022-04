Az idén a tulipánoknak kedvezett a viszonylag hűvös tavasz, a nap nem égette le gyorsan szirmaikat, ezért sokáig pompáznak a kertekben. A tulipán évezredek óta kedvelt virág, bár vadon is megél, mégis, volt amikor valóságos vagyont ért a hagymája. A kedves virág a liliomfélék családjának a nemzetsége, mintegy 100 faj és több ezer nemesített fajta tartozik a színes családjukba.

Forrás: Győrffy István

A virág fajainak nagy része Közép-Ázsiában található meg vadon, de őshonos Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Távol-Keleten és Európában is. Ezeken a vidékeken legalább 125 vad faját ismernek. Krisztus után, 1000 körül már írásban is készültek róla feljegyzések. A történeti leírások szerint a későbbi időkben a törökök nemesítették a tulipán legszebb példányait. Első Szulejmán szultán uralkodása idejében 1494-1566 tájékán már kísérleteztek is vele, számos változatával díszítették a kerteket. A virágtörténetekben van adat arról, hogy 1629-ben az európai botanikusok már körülbelül 1000 fajtát jegyeztek fel. Az értékesebb tulipánhagymák valóságos vagyonokat értek. Egyetlen ritka alakú és különleges színű tulipán hagymájáért - mai pénzben számítva - akár hatszázezer forintot is megadtak.

Forrás: Győrffy István

Magyarországon is a 16. század vége óta termesztik ezt a szép virágot. Mára mintegy 3–4000 különböző termetű és virágú faját nemesítettek ki. A tulipán általában a nőiséget, a szerelmet jelképezte, illetve erotikus szimbólum volt, a piros tulipán kifejezetten az érzéki örömöket fejezte ki. Az Oszmán Birodalomban a tulipán volt az uralkodóház emblémája, a keresztény szimbolikában a fehér tulipán a (testi-lelki) tisztaságot jelképezte. A művészetekben, például a 17. századi holland csendéleteken szirmait hullató virágként rendszerint a dolgok mulandóságát, a halált fejezi ki. A magyar népművészetben főleg a szerelmi ajándékokon, hímzéseken gyakori motívum ma is. Tulipán kép-sorozatunkban néhány igen szép példányt is láthatnak olvasóink.