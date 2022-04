A Balatongyörökhöz tartozó zártkertek, Becehegy, Paphegy, a Zsöllehát és a Felsőhegy összefüggő nagy területei tanúsítják, hogy a községnek többévszázados, sőt évezredes szőlőkultúrája volt. Ma egyre kevesebb szőlőt látni, viszont tágas, nagy villák sokaságára rácsodálkozhatnak a hegyen sétáló turisták. A becehegyi kápolna közeléből a már említett szépkilátói panoráma kiegészül a lábunk alatt pompázó kertekkel, virágzó mandulafákkal, s a szigligeti öböl hegyei is másként integetnek felénk. Innét mesebelibb a táj, Becehegyen barangolunk…

Becehegyi panoráma a kápolnával

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

– Keres valakit, vagy csak nézelődik? – szólít meg a jókora terepjáró vezetője.

– Beceheggyel ismerkedek – válaszolom, s megkérdem, györöki-e, mert akkor biztosan sokat tudna mesélni az itteni élet változásairól. Elmondja, „csak” ide építkezett, s mutatja is a modern, látványos házát a hegyoldalban, de a hegy történetéről nem tud semmit. Ilyenkor még néptelen a környék ráfigyelnek, kik járnak az utakon, mert a biztonságra ügyelni kell.

Egy kicsit odébb, két asszony gereblyézi a füvet, szedi össze a száraz ágakat a kertben. Ők sem tulajdonosai a teleknek, csak gondozói, s nem is györökiek, viszont a tulajdonos megbízásából egész évben munkát ad nekik a birtok rendben tartása. Közben érkezik egy autó, megáll egy jókora új villa előtt, s tisztító eszközöket szed elő a kocsiból. Nem tulajdonos ő sem, hanem, annak megbízásából nagytakarítást végez a házban, mert a hétvégén „lejön” a tulaj családja is. Megjegyzi, ilyen munkát ők már nem végeznek…

Becehegyi Szentháromság kápolna

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

A kápolna közelében egy férfi a szőlőt metszi. Beszédbe elegyedünk, megtudom, hogy balatonedericsi illetékességű, s napszámban dolgozik. Azt mondja, hogy az új hegyi üdülők tulajdonosainak többsége nem ért a kerthez. Sokan egész évben kiadják a házaikat, alig látni őket, neki ez nem baja, hiszen egész évben van munkája, sőt akkora a kereslet a hasonló hozzáértők iránt, hogy a mostaninál még egyszer ennyi megbízása is lehetne, ha volna rá ideje. „Bár, igen fogy a szőlő, s legalább ennyire nő a térkő!” – mondja.

Ha nem is beszélt erről egyik megszólított sem, azért egy kicsit pillantsunk vissza Becehegy történelmébe. A „Balatongyörök múltja és jelene” című tanulmánykötetben olyan tényekre bukkanunk, amelyekről az új betelepülők biztosan semmit sem tudnak, a szőlőket gondozó régi birtokosok pedig már örökre magukkal vitték emlékeiket. Becehegy hegyközségi jegyzőkönyvét 1785-től 1938-ig folyamatosan vezették. Ebből megtudhatjuk milyen rend volt itt érvényben, s miként történt a „hegyigazgatás”. Általában 3-4 jelölt közül választották meg az öreg hegybírót, a 12 esküdtet és a 2 pásztort. A bíráskodásban, a belső rend megtartásban az elsődleges segítőnek, a kishegybírónak volt szerepe. A hegymester (pásztor) legfőbb feladtát – ami nem volt hálás – a konkrét napi rendészeti munka jelentette. Fel kellett lépnie a tolvajlás, a verekedés, a fajtalankodás, a határsértések ellen, valamint a káromkodókat is meg kellett zaboláznia, a kárban talált állatokat pedig be kellett behajtani a hegybíróhoz.

A Simándy "villa" közvetlenül a kápolna mellé épült

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

Védték a hegy borának minőségét, hírnevét. Ennek érdekében 1852-ben szabályozták az idegen borok behozatalát a hegyre, mert a nem ott termett bor rontotta a becehegyi jó termés tekintélyét. Idegen bort fogyasztani csak saját célra, s a hegybíró tudtával lehetett.

Különösen érdekes a hegy benépesedésének története, mert ez sem volt zökkenőmentes, Meszesgyörök hegyi lakói ezügyben, 1845-ben kérvényt is írtak Zala vármegyéhez. (1903-ban a falu vezetése abban bízva, hogy a Balaton előnév vonzóvá teszi a turisták számára a települést, ezért az1696-tól használt Meszes-Györökről, Balaton-Györökre változtatta a község nevét.) A szőlőhegyre vonulás okairól a kérvényben megfogalmazták, mivel a földesúr a faluban a jobbágyhelyeket szaporítani nem kívánta, egy családnak, bár több gyermeke is volt, közülük csak egy maradhatott a községben lévő házban. A többinek a házjussát szőlővel pótolták ki. Így ők kiköltöztek a hegyre, a folyamodás megírásakor 28 hegyben lakó család volt 128 fővel. Azért fordultak a tekintetes Vármegyéhez joggal, mert méltánytalannak érzeték, hogy a földesúr a hegyi házaikból ki akarta őket költöztetni.

Az átalakuló Becehegy a kápolnával

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

A filoxéra járvány nagy csapást mért a vidékre, ezért is érthetetlen, hogy az 1880-as 1890-es jegyzőkönyvekben még utalás szintjén sem foglalkoztak a filoxérával, pedig ez a györöki szőlőket is megfertőzte és óriási pusztulást okozott. 1880-ban 310 hold szőlőjük volt, ami az újratelepítés ellenére, 1921-ben is csak a 86 holdat érte el.

Az 1960-as évektől kezdődött a balatoni szőlőterületek sorsának megállíthatatlan, gyökeres átváltozása, máig is tartó beépítése. A szőlőterületek üdülőkertekké való átalakulása, a beépítési tilalmak ellenére a szőlő és a régi pincék rovására történt…

A kápolna fölötti új házak

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

1907-ben építették a kápolnát Becehegy egyik legszebb részén, amit Szentháromság tiszteletére szenteltek fel. A kápolnát századik évfordulójára a balatonedericsi, a balatongyöröki és nemesvitai önkormányzat újíttatott fel 2007-ben, oltárát 2010 nyarán restaurálták. Egy parcella szőlő egészen a kápolnáig ér, körülötte mára nagy villaépületek létesültek, eltűntek a kis nádtetős pincék. Csak egy kis szerény hajlék maradt meg a kápolna mellett régebbről, Simándy József, Kossuth-díjas operaénekes szeretett hajléka…

Bíró Róbert polgármesterrel pár éve jártunk Becehegyen, akkor ő azt panaszolta, hogy több műemlékvédelem alatt álló régi pincét hagytak sorsára tulajdonosaik, és a leomlott régi pincék, présházak helyén sokszor túlméretezett nyaralókat építettek. Az egykori szőlőhegyen sokan felhagytak a szőlő művelésével is. A Becehegyen még őriznek régi pincéket, présházakat, amelyek védettek. Mostanra úgy tűnik, tovább nőtt a hegy beépítettsége…

A Becehegy az alsó hegyi útmentéről

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

A tóra pillantva a látottak hatására elérzékenyül az ember, mert az olyan szép most is, ahogy annak idején Eötvös Károly először rácsodálkozott, az író 1875-ben barátaival járta körül a Balatont. Aztán jöttek sorban, majd örökre elmentek Becehegy szerelmesei, mint Bertha Bulcsú író, aki így fogalmaztott: „A balatoni körkép Györökről a legszebb. A hegy oldalából a vízre tekintve olyan panoráma tárul elénk, ami a nápolyi öböl képével vetekszik.” Takács Gyula költő, író, 1956-ban Becehegyen vásárolt egy szőlőbirtokot, nyarainak nagyobb részét itt töltötte, s írói műhellyé vált házában írta: „A becehegyi szőlőt azért vettem, mert rám a szőlő nevelő hatással volt. A szőlő ugyanis megköveteli azt, hogy az ember éljen és dolgozzon abban a tájban, ahova letette élete esztendőit. Nemcsak a szépet jelenti, hanem munkát is, mert az én kertem egy aránylag sivár, mészköves terület volt.” De birkózott vele, termőre fordította…