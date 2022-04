Paracelsus az egészség csodagyökerének tartotta ezt a keresztesvirágúak családjába tartozó, Oroszország déli részéről származó évelő növényt (armoracia rusticana). Nem fagyérzékeny, szinte bármikor gyűjthető. A friss torma a többi csípős fűszernövényhez hasonlóan serkenti az anyagcserét, javítja a vérkeringést. Olyan erős, hogy reszelésekor könnyeket csal a szembe, illatától elakad a lélegzet. Koncentrált mustárolaj-tartalmának köszönhetően természetes antibiotikum, amely antioxidáns hatású és kiváló légúttisztító, ezért reszelt tormát szagolgatva segíthetjük a megfázás, melléküreg-gyulladás gyógyulását. Mézzel 1:1 arányban elkeverve köhögés esetén 3x1 teáskanálnyit fogyasszunk belőle. Érdemes téli hónapokban pár héten át naponta mokkáskanálnyi friss reszelt tormát enni, akár az ételbe keverve is. Ha sokat eszünk belőle, elkezdünk verejtékezni. Tisztító és méregtelenítő hatása érvényesül a belső szerveknél is: „kipucolja” a májat, az epehólyagot és a veséket, ezért reumás betegeknek, köszvényeseknek is ajánlott. Étvágyjavító hatású, de érzékeny gyomrúak óvatosan éljenek vele, várandós anyák, vesebetegek pedig nagy mennyiségben ne fogyasszák. Külsőleg pakolásként használhatjuk fejfájásra, reumás testrészekre, de óvjuk bőrünket túlzott irritáló hatásától. A tormából készített hajszesz serkenti a hajnövekedést. A mustárolaj mellett sok ásványi anyag, főleg kálium található benne. Jelentős mennyiségű – 114 mg/100 gramm – C-vitamint tartalmaz, ami kétszerese a citroménak. Ezen kívül találni benne B1-, B2-, B6-vitamint, valamint niacint. Újabb tudományos vizsgálatok szerint számottevő glukozinolát található benne, ez javítja a szervezet daganatok elleni védekezőképességét.

Éder Katalin dietetikus

Forrás: ZH-Archívum

Manapság a torma csekély szerepet játszik az étkezésünkben, pedig sokoldalú zöldség. A télire eltett uborkához, paprikához adva meggátolja a penészesedést. Japánban a szusi mellé wasabit, japán tormát szolgálnak fel, mert képes a nyers hal fogyasztása miatti esetleges ételmérgezést kivédeni. Számos országban nemcsak gyökerét, hanem levelét is felhasználják. Fogyasztható nyersen, lereszelve, ecetesen vagy leforrázva tormakrémként. Krémleves, mártás alapanyaga lehet, ízesíthető vele saláta, szendvics. Ne csak a húsvéti sonka, a szilveszteri virsli kísérőjeként vegyük számításba, hanem jusson eszünkbe házi gyógymódként is alkalmazva – javasolja végezetül Éder Katalin.