A koronavírus-járvány miatt kétéves kihagyás után élesztették fel a háziasszonyok és a gyerekek körében is népszerű programot a településen az elmúlt hétvégén, mikor szakértő zsűri kóstolta végig a benevezett 33 különböző édes, illetve sós desszertet. Volt köztük olyan klasszikus, mint a lekváros piskótatekercs, a sajtos rúd, a gesztenyés kifli, a kakaós csiga, de muffin, palacsintatorta és vaníliás-kávés ízesítésű Hartyáni krémes is szerepelt a kínálatban. A gyermekeknek meghirdetett kategóriában hatan neveztek, meglepetésre nemcsak lányok, hanem egy fiú is, aki Magda-kiflit készített. A zsűri megdicsérte mindannyiukat és biztatta őket a folytatásra.

A krémes sütemények kategóriában 13-féle édességet neveztek, mellette 11-fajta aprósütemény, 3-féle kelt és 3 torta is érkezett a szorgos háziasszonyok jóvoltából. A legfinomabbnak, legjobbnak ítélt remekeket díjazták is, egy-egy kategóriában több nyertest is hirdettek. A krémes sütemény kategóriában első díjat kapott Csondor Tamásné, aki Duna szeletet sütött, mellette Nagy Zoltáné mákos-krémes süteménnyel, illetve Varga Zsuzsa magyarszelettel érdemelte ki az elsőséget.

Az aprósütemények kategóriában legjobbnak ítélték Pacsai Ferencné gluténmentes pogácsáit, de ugyancsak első lett Évald Ferencné, aki réteges kevert süteménnyel nevezett, valamint Borosán Henrietta, aki zebraszeletet sütött. A kelt tészták kategóriát Keresztúri Zoltánné nyerte szakállas pogácsával, a torták közt pedig Czigányné Tüske Krisztina nyert a Hartyáni krémessel.