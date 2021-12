Sokan ragaszkodnak a hagyományokhoz és megszokott ételsorral készülnek, de vannak, akik szeretnek kísérletezni és újdonsággal meglepni a családot. A húst fogyasztóknál ilyenkor fel kell mérni, mekkora mennyiséget kell beszerezni az étel fő elemét jelentő húsféléből. Természetesen minden azon múlik, hogy a járványügyi szabályok megengedik-e a nagy közös ünneplést. A pandémiának egy pozitív hozadéka biztosan volt, hogy az emberek nem szeretnek sorban állni és nagy tömegben vásárolni. A nagy rohamok már nem annyira jellemzőek a húsboltokban.

Időben gondolkodnak az emberek, és már december tizedike körül elindulnak beszerezni az alapanyagokat, így az utolsó napokban elmarad a tolongás – tájékoztatott Németh Csaba, a Mikofami Húsbolt hentese. Hozzátette, hogy ilyenkor nem spórolnak vásárlók, és jóval többet vesznek egy-egy húsféléből, mint átlagos napokon.

Ilyenkor a sertés és a marhahúsok a legkelendőbbek.

– Jellemzően a sertést keresik, de az utóbbi években egyre többen viszik a marhahúst is. Sokan szeletnek valót, csontos vagy csontnélküli karajt vásárolnak. Fasírozottnak darált combhúst kérnek, de a dagadó és a lapocka is kelendő. A kocsonyába való húsokat, mint a köröm, bürke, csülök és a füstölt árukat is veszik. A marhából a tatár bifszteknek való ilyenkor a favorit, de a fehér pecsenye, vesepecsenye is népszerű. A felsált, combot és a rostélyosnak valót is viszik a vásárlók.

Németh Csaba elmondta, hogy ünnepek előtt a szűzpecsenye és a dagadó iránt is megnő a kereslet. A dagadó a sertés hasának az alja, pontosabban a hasüreget körülvevő izomszövet. Általában megtölteni vásárolják, de felhasználható vagdaltnak, töltött káposztának, pörköltnek, egyben sütve és roston sütve is fogyasztható. A kedvelt húsfélék mellé felzárkózott a borjúhús is, melynek combjából és a karajból egyre többen készítenek ünnepi fogást. A borjúkarajt például egyben megsütik és zöldséges ágyon tálalják – tette hozzá Németh Csaba.

A tavalyihoz képest nem emelkedtek drasztikusan a húsárak, így elfogadható áron szerezhetjük be idén is a minőségi húsalapanyagokat az ízletes ünnepi ételekhez.