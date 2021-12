Az Autó-Motor beszámolója szerint a 2021-es téligumi-teszt lebonyolítása megegyezett a korábbi évekével. Vagyis amíg az egyik tesztautóval mérést végeztek egyebek között száraz és nedves aszfalton, valamint nedves, a jéghez hasonló tapadási tényezőjű műgyantán, addig a másik autón cserélték a 205/55 R16-os új és használt téli, nyári és négyévszakos abroncsokat.

A szakemberek szerint akik még mindig kivárnak a téligumik használatával, szélsőséges esetben magukat és a többi közlekedőt is veszélybe sodorhatják. Az útfelület nedvessége mellett ugyanis az aktuális hőmérséklet is perdöntő lehet.

A gumik tapadásánál már 1-2 Celsius foknyi különbség is érezhető, akár normál aszfalton és fagypont felett is. A teszt eredményei is egyértelműen mutatják, hogy nemcsak a csapadéktól, hanem a hőmérséklet változásától is nőhet a fékút – mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

A 2021-es teszten az összesített első helyen a Bridgestone Blizzak LM005 abroncs végzett, 93,2%-os súlyozott végeredménnyel. A dobogó második helyére a Continental WinterContact TS 870, a harmadikra pedig a Kleber Krisalp HP3 abroncs került.