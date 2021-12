A Golden ball magja is kapható a hazai szaküzletekben, mind a húsa, mind a héja aranyszínű, íze édeskés, kissé mandulaízű – másfél-két hónap alatt beérik, 12-15 centire is megnő, de már 8-10 centi átmérővel is érdemes betakarítani, sőt már előtte is fogyasztható, akkor enyhébb az íze. Ismert még a „Snowball”, ami szintén bőtermő fajta, gömbölyű, hófehér húsa szilárd, enyhén édeskés, miközben kellemesen csípős.