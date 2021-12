A leander örökzöld növény, amely jól alkalmazkodik az időjárási körülményekhez. Sötét, hűvös helyen is átvészeli a telet, azonban a télikert védelmét is meghálálja. A citrusok hazánkban is kedvelt növények. Ezek számára szintén ideális hely a télikert. A babér főleg fűszernövényként ismert. Nyáron szabadban, télen télikertben tartható, ideális számára a 10 fok körüli hőmérséklet. A pálmák alapvetően a trópusok növényei, ám egyes fajták jól tűrik a változatos időjárást. A hidegházi fajok télen minimális öntözéssel is megelégszenek.