"Amióta lefogytam, a tudat is pozitív érzésekkel tölt el, hogy teszek az egészségemért. Ez ad egyfajta magabiztosságot, amivel a belső démonjaimat is elűztem. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az elhatározás, és hogy apró célokat tűzzük ki, amit belátható időn belül meg is tudunk valósítani. Az én mottóm is lehetne akár, az ép testben ép lélek!" - írja a csodálatos fotó alatt Laky Zsuzsi a Facebook-oldalán.