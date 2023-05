A Református Zenei Fesztiválnak a videóban szereplőkön túl további helyszínei is vannak: az egykori ADNA Kávézóban, a Kálvin Kamara Kertben és a Nagyvárad téri református templomban is lesznek kulturális, valamint lelki programok – három nap alatt több mint hatvan. Ráadásul a szombat esti borkóstoló kivételével valamennyi ingyenesen látogatható. Ez azt is jelenti, hogy a 18. évében járó fesztivál mostanra a főváros egyik legnagyobb ingyenes zenei rendezvényévé nőtte ki magát.

A Református Zenei Fesztiválról bővebben korábbi cikkünkben olvashatnak, a részletes programot pedig az esemény honlapján találják.