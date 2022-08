Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva áll majd a látogatók előtt, és feltárul a város igazi arca. A legkedveltebb Házak, udvarok, házigazdák programsorozaton túl most is lesznek városismereti séták, gyerekprogramok, jótékonysági gumikacsa-verseny, táncszínház, Kultklasszik koncertek, fényfestés a Fő téren, Barlang és P’Art Mozi programok, kiállítások és GastroArt. Idén a fesztivállal egy időben rendezzük meg a Szentendrei Jazz-és Bornapokat is Borkorzó néven, így Szentendre igazi fesztiválvárossá alakul.

A rendezvény célja, hogy Szentendre megmutassa – a turizmuson túlmutatóan – valódi arcát, értékeit, egyediségét a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén.

A fesztivál műfaji sokszínűsége, bohém jellege és a népszerű, hagyományos programelemek idén is megtalálhatóak kínálatukban. Idén is szélesre tárják műhelyeik, üzleteik kapuit a szentendrei lokálpatrióták a Házak, udvarok, házigazdák néven ismert programsorozatban. A látogatók nemcsak a szentendrei udvarokba nyernek betekintést, hanem találkozhatnak az ott lakókkal, a műhely-, üzlettulajdonosokkal, és a házigazda által szervezett programokon megismerhetik munkájukat, életüket.

Nyárbúcsúztatás magas fokon

Forrás: szentendreejjelnappalnyitva.hu

A helyszínen a borok kedvelőinek is különleges élményben lehet részük, a Dunakorzó ugyanis három napra borkorzóvá is alakul, ahol a kiállítók borkülönlegességekkel készülnek.

A fesztivál mindhárom napján színvonalas koncertek várják a Szentendrére látogató közönséget. A Barlang összművészeti programokkal, a P’Art Mozi vetítésekkel színesíti a programkínálatot.

Hangulatkeltő videó:

A Dunaparti Művelődési Ház napközben ismét a gyerekeké lesz: játszótér, ügyességi, kézművesprogram, bábszínház várja őket. Este pedig a látványos fényfestésben gyönyörködhetnek a látogatók a város főterén. A főtér felett magasodó Templomdombon pedig ismét megrendezik a nagy népszerűségnek örvendő zenés közösségi festést, melyen az éjjelt és a nappalt festhetik meg egy hatalmas, kifeszített vászonra a festeni vágyó látogatók.

Idén is megrendezésre kerül a közkedvelt jótékonysági gumikacsa-verseny is. A város történetét és őrzött titkait a Tourinform Iroda által szervezett városismereti séták alkalmával, a kortárs képzőművészet és a gasztronómia helyi összefonódásának finom csodáit a GastroArt helyszínein ismerhetik meg.

A részletes programot ide kattintva olvashatja.