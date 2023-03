Január 13-án pénteken hajnalban örökre megváltozott Baumann Péter családjának élete. A fiatal, mindössze 29 éves rendőrt egy ámokfutó ölte meg Újbudán. Péter a kollégáival próbálkozta megfékezni a dühöngő férfit, amikor az halálra szúrta Pétert.

Péter édesanyja és testvére most a Retro Rádiónak nyilatkozott, amit a Bors idézett. Enikő, az anyuka elmondta, mindig is tudták, hogy fiuk hivatása veszélyes is lehet:

Tudtuk, hogy milyen veszélyben van, mert mindig ott volt az első sorban. Valahogy ezt az anyai szív megérzi, én pedig minden beszélgetésünk alkalmával úgy búcsúztam el tőle, hogy „nagyon vigyázz magadra, kisfiam!

- mondta az anyuka, azt is elmondta, hogyan értesült a borzalmas tragédiáról.

A férjemmel külön-külön kaptuk a hírt. Műtősnő vagyok, aznap éjszaka is dolgoztam. Amikor hajnali fél háromkor kopogtak a műtősnői szoba ajtaján, azt hittem, munka lesz. Felriadtam a pihenésből, de először ki sem mertem nyitni az ajtót, mert telefonon szoktak szólni, ha feladat van. Ekkor odakintről meghallottam a férjem hangját: "Enikő nyisd ki az ajtót, mert baj van!”

Az édesanya három embert látott az ajtó előtt, a férje mellett két rendőr állt, ők közölték a hírt.