A vasúti fuvarozók, átrakók, a gabonaszövetség, a MÁV, az Agrárminisztérium és a külügyminisztérium képviselőinek megbeszélésén Palkovics László miniszter kiemelte, hogy tárcája minden eszközzel segít megszervezni a korábban bejáratott szállítási tevékenységtől eltérő, sokszereplős, állami és magánszervezetek részvételével működő logisztikai feladatot.

Az elmúlt hónapok rendszeres találkozóinak már látszanak az első eredményei: januárhoz képest nyolc és félszeresére nőtt a növényi termékek forgalma az ukrán-magyar vasúti határon a Záhony környéki körzetben.

Az ukrán oldalon magyar határátlépésre váró gabonaszállító kocsik száma a korábbi több mint 4500-ról mára 3000 alá csökkent, a cél, hogy az ukrán partnerekkel tovább csökkentsék a különféle kapacitásszűkületek révén összeadódó torlódást.

A körzet vágányhálózatának minőségi és mennyiségi bővítésére 12,4 milliárd forintos programot dolgoztak ki, ezt Palkovics László miniszter rövidesen a kormány elé terjeszti.

A tervek szerint ennek első eredményei már idén érezhetőek lesznek a MÁV saját erős beruházásában – írja Vitézy Dávid.

Minden kihívás ellenére növekszik a vasúti szállítmányok száma

Fotós: Shutterstock

Továbbá gyorsították a határon a növényegészségügyi vizsgálatokat, a MÁV mozdonyvezetőket képez és csoportosított át, tolatómozdony segíti az átrakást.

A korábbi években Ukrajna zömmel hajókon szállította el a gabonatermést, különösen az afrikai, közel-keleti és más tengerentúli régiókba, az orosz támadás után azonban ez az út bezárult. Azóta az újra megnyíló tengeri út továbbra is bizonytalan, szükség van a vasúti szállításra

– emlékeztet az államtitkár.

Ukrajna bevételeinek jelentős része ered az agrárexportból.

Afrika és a Közel-Kelet korábban nagy tételben vásárolt Ukrajnából gabonát, ha nem jutnak most hozzá, egyes országokban éhínség lehet.

Az aszály következtében Magyarország is importra szorul idén, Magyarország is vásárol Ukrajnától.

Mivel Európa-szerte gabonahiányt okozott az aszály, gabonaszállító kocsit gyakorlatilag lehetetlen bérelni vagy beszerezni, de problémát okoz a munkaerőhiány, kevés a megfelelő mozdony, és kevés a hely a záhonyi körzetben a vagonok tárolására.

Ennek ellenére sikerült az átrakást Eperjeskén az év elejétől augusztusra nulláról csaknem 90 ezer tonnára növelni.

Záhonyban a személyforgalomban kisebb a rendelkezésre álló vasúti kapacitás, de ott is több mint 30 ezer tonna szemesterményt hoztak be. A legnagyobb mennyiségben kukoricát, búzát, napraforgót hozott be az RCH, az MMV és más vasúti magánoperátorok – tette hozzá Vitézy Dávid.

Az ügy érdekében újabb pénzforrást is készek a vasúti hálózatra fordítani

Fotós: Shutterstock



A munkát folytatják, hiszen az ukrán gabona vasúti szállítása Magyarország, Ukrajna, az Európai Unió és az Európán kívüli fogadóországok közös érdeke.