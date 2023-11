Nem volt elegendő számára a 15 milliós Bentley-je, új autót vásárolt. Elég magasra tette most a mércét, ugyanis egy jelenleg százmillió forintot érő luxusautót vett, amiről több fotót is mutatott. Bár történt egy kis incidens is az új autóval, de őt ez egyáltalán nem zavarja, ha dicsekednie kell a közösségi oldalán – írja az Origo.

L.L. Junior nagyon boldog, hogy megengedhette magának a luxusautót, de egy fontos tényezővel nem számolt, miszerint az autó sokkal nagyobb, mint a régi Bentley, így csak keresztbe fér be a garázsba.