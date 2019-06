Vége a száraz hőségnek

A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás.

A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás: a napsütés mellett zivatarokra is készülni kell. Ezzel együtt továbbra is jellemzően 25-30 fok körül alakulnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn inkább csak rövidebb időre süt ki a nap. Többfelé, a Nyugat-Dunántúlon kisebb eséllyel kell záporra, zivatarra számítani, amelyet néhol akár felhőszakadás, jégeső is kísérhet. A szél elsősorban a Dunántúl északnyugati, nyugati tájain, illetve a Nyírség tágabb környezetében megerősödik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 15-22 fok lesz. Napközben jobbára 25-30 fokig melegszik a levegő, de az északkeleti határvidéken 31, 32 fok is előfordulhat.

Kedden a hajnali órákban helyenként köd és rétegfelhőzet képződhet. Napközben a több-kevesebb napsütés mellett többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is. A minimumhőmérséklet 15-21, a maximumhőmérséklet 24-31 fok között alakul.

Szerdán hajnalban is lehet helyenként köd. Napközben a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet 25-31 fok között valószínű.

Csütörtökön és pénteken a sok napsütés mellett elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Csütörtökön a leghidegebb órákban 15-20, pénteken 16-21 fok lesz. Csütörtökön napközben 26-32, pénteken 26-33 fokig melegszik a levegő.

Szombaton és vasárnap több helyen várhatók záporok, zivatarok. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 17-22, vasárnap 16-21 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton 25-32, vasárnap 22-30 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.

