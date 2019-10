Fedezze fel rendhagyó módon Ausztriát!

Adventi vásár Bécsben? Síelés az Alpokban? Sokak számára ezeket jelenti Ausztria. Ám ha valami újdonságra vágyik, akkor egy körutazás keretében látogassa végig A muzsika hangja és a Sissi című filmekből ismert, csodás tájakat!

Előbbiben, a Von Trapp család történetét bemutató filmben rengeteg olyan helyszín van, amelyek Salzburgban ma is látogathatók. Haladjon a film kockái mentén! – biztat a Vasárnap Reggel című hétvégi magazin legutóbbi számának összeállítása. A cikk azt javasolja, elsőként keresse fel a Szent Péter-apátságot, ahol Maria apácaként élte a mindennapjait. Ide egyébként még ma is bárki bevonulhat, ám előtte egyéves némasági fogadalmat kell tennie. Von Trapp kapitány és Maria eredetileg itt házasodtak össze, ám a filmben a Mondseeben található Szent Mihály-templom oltára előtt mondták ki a boldogító igent. Itt nemcsak az egyházi épületben, hanem a lélegzetelállító tájban is gyönyörködhet.

Paloták mentén…

Aki ismeri a filmet, annak biztosan beugrik a Von Trapp család csodálatos házának képe, ahol a kapitány és nyolc gyermeke éltek. A külső jelenetek egy részét a Frohnburg-kastélyban vették fel, ami ma már a Mozarteumhoz tartozik. A másik ház, amit azonnal felismerünk, ha elsétálunk előtte, az a Leopold-palota. Emlékszik, amikor a tavon csónakázva-dalolászva érkeznek meg a gyerekek és Maria, majd mind beleesnek a vízbe? Nos, ezt nem érdemes utánuk csinálni, de maga a látvány valóban meseszerű, azonnal a filmben érezheti magát.

Irány a hegy!

A legemlékezetesebb képsorok közé tartozik, amikor Maria és a megszelídített gyerekek Salzburg utcáin énekelve, fütyörészve haladnak végig. Ez bizony a város leglátványosabb kertjében, a Mirabellben zajlik. Sétáljon egyet a gyönyörű virágok és szökőkutak között! A várost körülvevő hegyek és a tőle nem messze fekvő salzkammerguti tóvidék igazi mesevilágba repítik. Ha szereti a monumentális, már-már díszletnek ható hegyeket, az igazi osztrák kisvárosi hangulatot, akkor feltétlenül tegyen egy túrát a környéken. Ha pedig mozogni szeretne, akkor érdemes beiktatnia egy kis hegymászást: elképesztő panoráma tárul majd a szeme elé!

Egy város Sisinek

Ha inkább Sisi nyomába eredne, akkor keresse fel a Salzburgtól mintegy 50 kilométerre fekvő Bad Ischlt. A városban minden a királyi pár körül forog – az egyik kedves parkban például papírmasé figuraként jelennek meg, igazán vicces élethelyzetben. Itt található az uralkodócsalád nyári rezidenciája, a Kaiservilla (Császárvilla) is, ahol Erzsébet és Ferenc József megismerkedtek. Később Zsófia főhercegnő ezt ajándékozta a párnak eljegyzési ajándékként. Ma is bejárható az egész villa, amelynek szobái úgy hatnak, mintha még mindig az uralkodópár lakná. Érdekesség, hogy míg a császár imádta itt tölteni az idejét, addig Erzsébet királyné nem igazán kedvelte a helyet.

Bécsi esküvő

Hazafelé tartva mindenképpen érdemes Bécsben is megállni, ahol megtekintheti Európa egyik legszebb barokk épületét, a schönbrunni kastélyt. Az osztrák főváros egyik legrégebbi temploma a Szent Mihály téren áll, ahol nemcsak Maria és Von Trapp kapitány, hanem Erzsébet és Ferenc József esküvője is zajlott, legalábbis a filmben. A valóságban ugyanis az augusztinusok templomában (ma: Szent Ágoston-templom) zúgtak fel a harangok.

Isten hozta mesevárosban!

A Salzburgtól mindössze egyórai autóútra található Hallstatt olyan, mintha valójában egy filmforgatási helyszín lenne. Sétáljon végig a főutcán a tópart mentén, keresse fel a világ legrégebbi sóbányáját vagy a sziklaszirtre épült templomot, amelynek kápolnájában a híres csontház található, több száz művészien megfestett koponyával.

Salzburg felé tartva még számos gyönyörű tájat, várost megtekinthet. Ha csak egy kellemes sétára vágyna csodálatos környezetben, akkor vegye célba a Grüner See-t, amelynek vize, a nevének megfelelően, valóban zöld, vagy keresse fel a világ egyik legszebb könyvtárát az admonti bencés apátság területén.

Borítókép: Salzburg látképe