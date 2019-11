Börtön járhat a szemetelésért

Bár a legtöbb városban a hulladékudvarokban ingyen lehet leadni a háztartások hulladékainak a kukába nem beletehető részét, egyre több szemétkupaccal lehet találkozni az erdőkben és az autóutak mentén – írja cikkében a Vasárnap Reggel legutóbbi száma. A legnagyobb problémát az ezekben található mérgező anyagok (vegyszermaradványok, festékek, gépolaj, hígító, nehézfém) okozzák, amelyek éveken át szennyezhetik az erdő talaját, ahonnét a méreg a növényekbe jut, majd a növények levelét és terméseit fogyasztó állatok szervezetébe. A patakokba mosódó szennyezések még sok-sok kilométerre is pusztíthatják a talajt, ezáltal az ivóvízkészletet. Emellett a vadon élő állatok mérgezését vagy fulladását is okozhatják, a szeméttel beborított területeken pedig nem tud megújulni az aljnövényzet.

Nagy István agrárminiszter szerint a problémát felismerve a kormány is lépéseket tervez. Súlyosabb szankciókkal sújtaná a környezetkárosítókat, és

Becslések szerint évente a teljes magyar szemétmennyiség egy százaléka kerülhet ki közterületekre, erdő szélére. Ez több tízmillió kilogrammnyi hulladékot jelent.

– mondta Nagy István. Hozzátette: a tárca kezdeményezése alapján a kerületvezető erdészek hatósági jogkört kapnának, ezáltal több mint 1100 erdész tudna a rajtakapott illegálisan szemetelők ellen hatóságilag fellépni. A változással járó gyorsabb fellépés és a magasabb büntetési tétel a várakozások szerint elrettenthetik a szemetelőket, ezáltal sikerülhet megfékezni az erdőket fullasztó szemétproblémát.

Harc a szemét ellen

Országszerte egyre több a magánkezdeményezés is a szemét elleni küzdelemben. Tiszafüreden például az egyik kenukölcsönző vállalkozás úgy döntött, hogy egy zsák hulladékért cserébe fél napra ingyen lehet kenut bérelni a Tisza-tavon. Ugyancsak a Tisza-tó szennyezettsége miatt döntött úgy egy fiatalember, hogy felmond a munkahelyén, és leköltözik oda szemetet szedni.

Párdy Bence először a félretett pénzéből finanszírozta az akcióját, most adományokból tartja fenn magát. A helyiektől kapott már egy kenut is, most napi 5-6 kilométernyi evezéssel eddig több mint 700 zsák szeméttől tisztította meg a tavat. Duli Gábor marketingmenedzser a Bükkben tesz hasonlóképpen. Eddig 100 zsák szemetet szedett össze egyedül, ami 6000 liter hulladékot jelent.