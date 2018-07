Stoppal utazott Prágába a nászutas pár

A harmincas éveikben járó házaspár imád stoppolni, még versenyen is indultak, de elsősorban az élmények motiválják őket.

Szokatlan hobbit választott Halász Gergő és Halász-Csabai Valentina. A harmincas éveikben járó házaspár imád stoppolni. Azt mondják, ez egy olyan életforma, amivel sokkal tartalmasabb emberi kapcsolatokra tettek szert, mint anélkül. Örökre szól annak az emléke, akit egy-egy fuvar alatt megismernek.

Gergő és Valentina a stoppolók országos versenyére is nevezett már negyedik éve, harmadikok lettek. De az eredmény sem motiválja őket annyira, mint az élmények. Mint a találkozás a „karmás bácsival”, aki a mostani déli, délkeleti versenytávon segítette ki őket. Budapest–Tiszaújváros–Sárospatak–Békéscsaba–Szeged–Kiskunfélegyháza–Kecskemét–Cegléd–Budapest útvonalon akadt problémájuk.

Az ötvenes úr egy igazi örökmozgó típus volt. Azt mondta, amikor meglátott minket, ez bizony a karma, és ő törleszteni fogja az adósságát. Ugyanis amikor katona volt Nagykanizsán, egy stoppal végigutazta az országot. Még kitérőt is tett miattunk – mesélte a Borsnak Valentina. A fiatal feleség hozzátette, talán csak annyi a titkuk, hogy ő a szebb, ezért veszik fel őket.

Biztosan működik is a dolog, de mint mondják, emberfüggő. Valahol félnek az emberek a stopposoktól, ilyenkor akár 1–2 órát is várnak egy fuvarra, máshol viszont öt percet sem kell. Még a nászútjukat is stoppolva tették meg: Budapestről Prágába mentek, visszafelé pedig Brnót ejtették útba, összesen több mint há­romezer kilométert autóztak.