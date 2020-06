Elefántjaira hagyja örökül földjét egy indiai férfi (videó)

– mondta a férfi, aki egy állatvédő központot vezet.

Akhtár Imám születésük óta gondoskodik a ma már 15 és 20 éves ormányosokról. Két-két gondozó áll mindkettőjük rendelkezésére minden nap, az ő feladatuk az elefántok jólétének biztosítása.

A man from Patna has willed half his property to two elephants. Akhtar Imam said that he does not want his elephants to be orphaned after his death pic.twitter.com/8B99K4qBU1

