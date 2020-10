A kéz levágása irgalmas büntetés egy muszlim férfi szerint

Nem szégyenkezik semmi miatt a vallásában, miért is kellene? – erről beszélt egy muszlim férfi egy utcai interjúban, majd társai körében ezek után azt kezdi kiabálni, hogy az iszlám vallás szerint le kell vágni annak a kezét, aki lop. A férfi szerint ez a büntetés nagyon is irgalmas a teremtő részéről – írja a V4NA Hírügynökség.

Germany: Muslims Cheer for Sharia Hand Chopping and Stoning

"Why should I be ashamed of laws that the creator decreed for humanity"

Video:https://t.co/ZNl19pBV6L

— RAIR Foundation USA (@RAIRFoundation) October 15, 2020