Már jó ideje javasolják a táplálkozástudomány szakemberei a rendszeres szőlőfogyasztást, főként azoknak, akiknek szív- és keringési betegségük van. Ez a gyümölcs ugyanis tisztítja az erek falát, segít az érelmeszesedés és vérrögképződés megakadályozásában, de még a szívizmok rugalmas működésében is fontos szerepe van. A mindmegette.hu összeszedte, mire jó még.

Jó az epére, májra

A szőlő fogyasztása a májra és az epére is jótékony hatású, emellett a vesék és a hólyag működését is harmonizálja. A tüdő és a légutak tisztítása mellett a szervezet általános erősítője is.

Társ a diétában

A szőlő úgy hat a szervezetre, mint valami szupererős takarítógép. Sok C- és B-vitamint, káliumot-, kalciumot-, magnéziumot-, és flavonoidokat tartalmaz, de amellett, hogy megadja szervezetünknek a legfontosabb tápanyagokat, közben kipucol minden káros anyagot a testünkből, ráadásul felpörgeti az anyagcserét. Mivel magas a szőlőcukor-tartalma, fogyókúra esetén csak mértékkel fogyasszuk, de mindenképpen hasznos rendszeresen beiktatni az étrendünkbe. A tisztítókúrákban szinte nélkülözhetetlen. Érdemes egy-két napig kizárólag szőlőt ennünk, és szűretlen levet innunk. Az ősz beköszöntével hetekig, sőt hónapokig élvezhetjük áldásos hatását a hazai fürtöknek, ezért érdemes ilyenkor minél többször csemegéznünk belőle.

A magja is egészséges

A többszörösen telítetlen zsírsavak egészségvédő és betegségeket megelőző hatása nélkülözhetetlen a szervezetünk számára. A szőlő hidegen préselt magolaja bizonyítottan gazdag ezekben a szellemi frissességet is adó telítetlen zsírsavakban, amelyek az agy működését is pozitívan befolyásolják. Véd a vírusok és a baktériumok ellen, segít a daganatos betegségek és a trombózis megelőzésében, valamint csökkenti a koleszterinszintet. A gyümölcs áldásos hatása akkor a leghatékonyabb, ha a gyümölcs húsát és magját egyszerre esszük. A magot érdemes szétrágni, hiszen így jóval több gyógyító tápanyag jut a szervezetbe.

Sportoláshoz nélkülözhetetlen

Edzés vagy verseny alatt a folyamatos folyadékbevitel és az elvesztett energiapótlás a cél. Ez utóbbit a sokaknak jól bevált szőlőcukorral lehet megoldani. Körülbelül 20 perc kell ahhoz, hogy a gyorsan felszívódó egyszerű cukor vércukorszint emelő hatása megszűnjön, vagyis célszerű húsz percenként folyamatosan pótolni az energiát, ha meg akarjuk akadályozni a teljesítményzuhanást.

Jó az őszi idegbaj ellen

A szőlő cukortartalma miatt energiát ad és óriási segítségünkre van a stresszhelyzetekben. Jó hatással van a fizikai erőlétre, és még az idegrendszert is erősíti.

Tisztítja a fogakat

A szőlőben lévő polifenol nevű hatóanyag akadályozza a fogszuvasodást okozó baktériumok szaporodását. Ez a hatás a mazsolára is igaz. Édesség helyett ezért sokkal hasznosabb a mézédes mazsolát vagy szőlőszemeket nassolni.

Lassítja az öregedést

A piros színű bogyós gyümölcsök, így a piros szőlő is tartalmaz olyan flavonoidot, amely jelentős antioxidáns, így lassítja az öregedési folyamatokat. Reuma, májbetegségek, vízkór esetén a fehér vagy zöldes színű szőlők a legjobbak, a hurutokat a fekete és kék szőlők oldják a leghatásosabban.