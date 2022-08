Házi komposztálással jelentősen csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége – hívta fel a figyelmet Agatics Roland, a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a komposztálás olcsó és természetes folyamat: konyhai szerves és kerti zöldhulladékunkat alakíthatjuk át vele értékes és tápanyagban gazdag termőfölddé.

A komposztot használhatjuk ültetéskor a kerti növényeink alá, cserepes virágainkhoz, de felfrissíthetjük vele akár a gyümölcsösök, fák vagy bokrok alatti talajt is. Az érett, feketés színű és „erdő illatú” komposzt minden esetben javítja a föld minőségét, így egészséges lesz, és gyorsan növekszik az abban termő növény.

Vásárolhatunk e célra készített, kifejezetten lakásban használható beltéri edényt vagy kültéri tárolót, de mi magunk is barkácsolhatunk olyan komposztálót, amelyet a kertben vagy éppen az erkélyen helyezhetünk el - írja a Magyar Nemzet. A társasházakban akár a szomszédokkal összefogva is létesíthetünk komposztáló helyeket, amihez semmiféle engedélyt nem szükséges beszerezni. Akiknek pedig nincs lehetőségük saját komposztáló kialakítására, közösségi kertekben is leadhatják a szelektíven gyűjtött szerves hulladékot.

A komposztálásra elsősorban az élelmiszer-, illetve a háztartási zöldhulladék alkalmas. Élelmiszer-hulladékból pedig nincs hiány, hiszen éves szinten fejenként körülbelül 65 kilogrammot dobunk a szemetesbe Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nébih adatai szerint.

– Egyszerre több területen is komoly lépéseket tehetünk környezetünk védelme, illetve a körfogásos gazdaság megvalósítása érdekében, ha a komposztálás mellett döntünk. Egyrészt kevesebb bio- és zöldhulladékot termelünk, és ezzel kétségtelenül jót teszünk a bolygónknak. Másrészt szinte teljes mértékben hasznosíthatjuk kertünkben vagy cserepes virágaink számára a háztartásainkban keletkezett szerves hulladékot, amely egyébként a kommunális hulladék csaknem egyharmadát teszi ki. Ezáltal azt is megelőzhetjük tehát, hogy ez a hulladéktípus is válogatatlan formában a hulladékkezelő központokba, majd megfelelő ártalmatlanításukat követően közvetlenül a lerakókba vagy az égetőkbe kerüljön – emelte ki Agatics Roland.

Hazánk második legnagyobb hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a fenntarthatóság megteremtését és támogatását tekinti legfőbb küldetésének. Ennek jegyében biztosítja a házhoz menő begyűjtéssel például a kerti zöldhulladék folyamatos elszállítását is, amelyekből komposztot készítenek. A hulladékgazdálkodási szakember szerint jelenleg is dolgoznak egy jelentős infrastrukturális fejlesztésen, amelyeknek köszönhetően a jövőben az élelmiszer-hulladékot is szelektíven gyűjthetik a háztartások.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Kozma István)