A világhálón egy helyütt ezt olvastam róla: „[…] A kiterjesztett valóságban a mobilunk vagy tabletünk kameráján keresztül nézünk valamit, egy erre hivatott alkalmazás pedig odavetít még képet, információkat. Például körbenézünk az utcán a kamerán keresztül, és az út mentén sorakozó boltok nyitvatartása is megjelenik a szemünk előtt.” A Pannon Egyetem kanizsai campusán kifejlesztett új applikációval a turisztikai örökség ismerhető meg történelmi környezetbe ágyazva. Ráadásul mindezt játékos formában tehetjük, hiszen II. András király olykor feladatokat is ad számunkra, például lovagi párbajt is vívhatunk.