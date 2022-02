A 14-es szám viszont végigkíséri az életemet: ezen a napon ismertem meg Lillát, 2014. június 14-én házasodtunk össze. Az Ady utca 12. szám alatt élünk a 2. emeleten, melyek összege szintén tizennégy, de a névnapom is 14-én van. Az autónk rendszámában is szerepel az egy és a négy, mely utazásainkon is elkísér, számtalanszor aludtunk már ezzel a számmal jelzett szállodai szobában. Néhány éve tudjuk: a 14-es amúgy a kihívás száma, szerencsét hoz, s néhány forrás az angyali gondviselés szimbólumaként említi. A mai nap szintén lehet különleges, hiszen a dátumban a sok kettes egyes vélemények szerint szerencsét hozhat a világnak. A mostani helyzetben szüksége is lenne rá…