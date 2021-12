A magyar szülők gyermekeként Ausztráliában született sportoló szerdán egy érzelmes posztban hozta nyilvánosságra döntését a közösségi médiában, hangsúlyozva, hogy elsősorban hálásnak érzi magát mindazért, amit elért és amit karrierje során a tenisztől kapott.

„Hála. Ez az a szó, amit pályafutásom során a legtöbbször mondtam, és ez a szó, ami így a végén a legjobban visszaadja az érzéseimet” – írta a 30 éves játékos.

Johanna Konta tinédzserként költözött szüleivel Nagy-Britanniába és 2012-ben kapta meg az állampolgárságot. A világ élvonalába 2015-ben robbant be, majd 2016-ban bejutott az ausztrál nyílt bajnokság elődöntőjébe. Legjobb éve a 2017-es volt, amikor Wimbledonban a legjobb négyig menetelt. Karrierje legnagyobb sikereként ebben az esztendőben megnyerte a miami tornát, s ekkor érte el legelőkelőbb helyezését a világranglistán, melyen a negyedik volt. Ezek után 2018-ban visszafogottabb teljesítményt nyújtott, de a következő évben a Roland Garroson játszott elődöntőt, Wimbledonban és a US Openen pedig a negyeddöntőig jutott.

Visszavonulását évek óta húzódó krónikus térdsérülése okozta, mely miatt hosszú ideje alig tudott játszani, s a rangsorban a legjobb százból is kiszorult. Emellett egyéb problémákkal is küzdött korábban, Wimbledonban és a tokiói olimpián koronavírus-fertőzés miatt nem léphetett pályára, ősszel pedig ágyéksérülés is gátolta a játékban.

Borítókép: A brit Johanna Konta a cseh Marketa Vondrousova ellen játszik a francia nyílt teniszbajnokság női egyesének elődöntőjében a párizsi Roland Garros Stadionban 2019. június 7-én.