RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! (az Egerszeg Rádió reggeli műsora Gáspár Zsolttal és Mihály Lucával) 10.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék Csuka Jenniferrel) 14.00 Helló Egerszeg (hasznos információk, érdekességek sok-sok slágerrel és Németh Mikivel) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Like (csak zene – szöveg néllkül) 21.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Szigeti Évával) 23.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Apróhirdetés 10.15 Alsólendvai tabló (ismétlés) 11.15 Kisebbségben 12.00 Déli krónika 14.15 Apróhirdetés 15.00 Terepjáró 16.15 Visszapillantó 17.15 Gyereksarok 18.00 Napi krónika 18.20 Népzenei válogatás 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Kisebbségben (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Kvantum (tudományos magazin) 9.30 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.45 Kortalan torna: Idősek is elkezdhetik (senior torna, 2. rész) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 A Szomszéd Vár (turisztikai magazin) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 21.00 Dokumentum műhely: Ecsetvonások, székelyesen 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Kibeszélő (közéleti beszélgetés) 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 KanizsaKult 8.30 Híradó 8.45 Tungsram SE–Mecseknádasd (NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés felvételről) 9.45 Gárdonyi 100 10.35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 11.05 Lapozó 12.00 Kibeszélő (közéleti beszélgetés) 12.30 KanizsaKult 13.00 Tungsram SE–Mecseknádasd (NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés felvételről) 14.00 Gárdonyi 100 14.50 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Közérdekes 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Kibeszélő (közéleti beszélgetés) 20.00 Híradó 20.15 Székely konyha és kert 20.45 Göcsej 2022 filmjeiből: The Story of Lily Ebert, Mag 21.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.15 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Közérdekes 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Kibeszélő (közéleti beszélgetés) 2.00 Híradó 2.15 Székely konyha és kert 2.45 Göcsej 2022 filmjeiből: The Story of Lily Ebert, Mag 3.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.15 Lapozó

Keszthely: 6.00 Kvantum (tudományos magazin) 6.34 Zalai krónika (közéleti magazin) 6.49 A levelek (Savaria Filmfesztivál) 6.51 Lilly a hős városi hajós (Savaria Filmfesztivál) 7.00 Híradó 7.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin, ismétlés) 7.45 Így látták ők (Savaria Filmfesztivál) 8.34 Az én történetem (Savaria Filmfesztivál) 8.47 2b2t (Savaria Filmfesztivál) 8.50 Vírusírtók (Savaria Filmfesztivál) 9.00 Kvantum (tudományos magazin) 9.34 Zalai krónika (közéleti magazin) 9.49 A levelek (Savaria Filmfesztivál) 9.51 Lilly a hős városi hajós (Savaria Filmfesztivál) 10.00 Híradó 10.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin, ismétlés) 10.45 Így látták ők (Savaria Filmfesztivál) 11.34 Az én történetem (Savaria Filmfesztivál) 11.47 2b2t (Savaria Filmfesztivál) 11.50 Vírusírtók (Savaria Filmfesztivál) 12.00 Képújság 18.00 Szignatúra (magazin) 18.30 Hittel, lélekkel (vallási műsor) 18.40 Jámbor Jenő tanárúr (Göcsej film) 19.00 Híradó 19.15 Objektív (közéleti magazin) 19.45 Szőnyeg alá söpört negyed (Savaria Filmfesztivál) 20.38 Hurut az emlékidézés üzenete (Savaria Filmfesztivál) 21.00 Szignatúra (magazin) 21.30 Hittel, lélekkel (vallási műsor) 21.40 Jámbor Jenő tanárúr (Göcsej film) 22.00 Híradó 22.15 Objektív (közéleti magazin) 22.45 Szőnyeg alá söpört negyed (Savaria Filmfesztivál) 23.38 Hurut az emlékidézés üzenete (Savaria Filmfesztivál) 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések