A Göcsej Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac és a Göcseji Kézműves Egyesület szeptember óta szervezi a tematikus, kézműves hagyományőrző napokat. Szeptemberben a szalma, októberben a fa régi és mai felhasználási módjait, azok kézműves vonatkozásait mutatták be.

A novemberi rendezvény középpontjában az agyag áll. Zala megye jellemzően agyagos talajú vidék, így nem meglepetés, hogy őseink sokféleképpen hasznosították az agyagot az építészettől a használati tárgyakon át a dísztárgyakig, írja honlapján a tudásközpont.

Péntek délután kiállításon is bemutatkoznak a környékbeli keramikusok, akik a kerámiakészítés más-más műfaját vallják magukénak. 13. 30-kor Kiss Nóra néprajzos-muzeológus bemutatja az érdeklődőknek, milyen sokféle edényt készítettek eleink agyagból. 14.30-kor Csuti Tibor népi iparművész fazekas, a Népművészet Ifjú Mestere, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja a kerámiakészítés fejlődéséről tart előadást, majd 15.30-kor Németh János keramikus, a Nemzet Művésze, Kossuth Díjas-szobrász beszél a munkásságáról.

A rendezvényhez mindig kapcsolódik egy gyerekeket és felnőtteket egyaránt megmozgató verseny is. Most a Zalakerámia Zrt. támogatásával kerámia mozaikkép-készítő versenyt hirdettek. A rendezvény házigazdája, aki vásári kikiáltóként is gondoskodik arról, hogy a látogatók mindig tudják, hol mi kezdődik, s mire érdemes figyelni: Mihály Péter színművész, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja. A rendezvényt vásárral kötik egybe, és ingyenes kézműves játszóház várja a gyermekeket, meglepetésként pedig 16:30-kor gyermekprogrammal debütál rendezvényünkön a Pimponya Duó.