A személyi kölcsön alapfeltételei (hirdetés)

A személyi kölcsön, röviden összefoglalva: szabad felhasználású, fedezet nélküli hitelkonstrukció, rugalmas, de nem túl hosszú futamidővel. Az igénylése viszonylag egyszerű, de azért ennek is vannak feltételei!

A személyi kölcsön feltételei közül az első és legfontosabb, hogy rendelkeznünk kell egy állandó, magyarországi, bejelentett lakcímmel, és ezt érvényes személyazonosító okmányainkkal tudjuk is igazolni. Nem tűnik nehéznek, de sajnos vannak olyan esetek, amikor ez nem megoldható; ebben az esetben a személyi kölcsön igénylése az első lépésnél meghiúsul. A személyazonosító okmányokban szerepel a születési dátum is, ez a következő lépésnél lesz fontos: a 18. év betöltése előtt a személyi kölcsön igénylése nem lehetséges, de van néhány pénzintézet, ahol ez a korhatár még ennél is magasabb!

Ezek lennének a személyi kölcsön alapfeltételei, de természetesen ennyi nem elég, dokumentumokra is szükség lesz, amik a fizetésképességet igazolják. Ezeket nevezhetjük a fedezet helyettesítőinek is, ebből látja a bank, hogy havonta mennyi törlesztőrészletet tudunk kifizetni, és ebből számolják ki a maximálisan adható hitelösszeget is. A személyazonosító okmányokon kívül rendelkeznünk kell munkáltatói igazolással, emellett az utolsó háromhavi munkabért is igazolni kell bankszámlakivonatokkal. Némelyik bank az utolsó három hónapra vonatkozó, befizetett közüzemi számlákat, illetve esetenként telefonszámlát is kérhet, de ez nem általános. Amennyiben a hitelfelvevő nyugdíjas, úgy a nyugdíjas törzskönyv, a nyugdíjhatározat és háromhavi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat helyettesíti a munkáltatói igazolást.

Látható, hogy a személyi kölcsönnek is bőven vannak feltételei, de könnyebben teljesíthetőek, mint a fedezetes hitelek igénylésénél. Ha személyi kölcsönt szeretnél felvenni, akkor oldalunkon könnyedén megtalálhatod és össze is hasonlíthatod a különböző bankoknál elérhető hitelkonstrukciókat, és így egyszerűen kiválaszthatod közülük a legjobbat!

