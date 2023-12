A mára 200 főt foglalkoztató cég kivételes erénye, hogy sikerült megőrizniük a vállalkozás családias, személyes jellegét ugyanis a menedzsment mellett a cég tulajdonosa is a mai napig részt vesz a stratégiai és napi döntések meghozatalában.

„A 2023-as év a gyáripar tekintetében országhatáron átívelve is kihívást jelentett. A megelőző évek feladatai, mint az alapanyag-beszerzési nehézségek után, most más jellegű próbának voltak kitéve a vállalatok. Az AVIUS Kft 2023-ban büszkén zárhatja az esztendőt, hisz tudták teljesíteni a célként kitűzött fejlesztéseket és előre lépéseket. A cég stabil lábakon áll, köszönhetően a gyártott kompozit-termékek egyre nagyobb térnyerésének az építőiparban és az ipar számos ágazatában felváltva az acél-, alumínium- és helyenként a műanyag elemeket, alkatrészeket.”- nyilatkozta Csamangó Antal a cég ügyvezetője.

Mára a cég által gyártott kompozit-termékek nemcsak Európában, hanem a világ számos országában is felhasználásra kerülnek tükrözve a cég magas szintű kompozitgyártási szakértelmét, megbízhatóságát.

A termékgyártás és technológiai fejlesztések mellett a vezetés számára fontos a munkavállalói motiváció és megelégedettség. Cél a munkavállalók hosszú távú elköteleződése és megtartása, valamint egy olyan munkahelyet építeni, ahol büszkeség dolgozni.

A vezetőség szívesen fogadja a dolgozók változtatási javaslatait, erre ösztönzik is a munkavállalókat. A tudatosan kialakított vállalati kultúrának köszönhetően a társadalmi, a környezet és egymás iránti felelőségvállalás is fontos tényező.

Rendszeresek a céges rendezvények, a sportprogramok (futás, kerékpározás) is az AVIUS Kft. életében, a vezetés támogatja a különböző csapatépítő kezdeményezéseket is.

A dolgozók többféle juttatásban részesülnek: iskolakezdési támogatás, mikulás- és nyuszicsomag, nőnapi ajándék, karácsonyi bónusz, szülési és haláleseti támogatás, balesetbiztosítás. A cég által gyártott termékeket kedvezményesen vásárolhatják meg a dolgozók, a munkaidő beosztásánál pedig figyelembe veszik a munkavállaló körülményeit (részmunkaidő, műszakcsere.)

A cég munkavállalói létszáma 2022 januárjához képest 13 fővel emelkedett, e növekedő tendencia a 2024-ben is tovább folytatódik a humánerőforrás- állomány folyamatos fejlesztésével.

„Fontos feladatunk, hogy az új profilhúzó jelölt kollégákat beintegráljuk, megadjuk részükre a betanuláshoz szükséges segítséget, ezzel növelve a munkavégzés hatékonyságát is. Kidolgozott oktatási tematika alapján, kéthetes betanulási idővel, majd további mentorálással biztosítjuk, hogy egy új, egyedi tudást, szakmát sajátítsanak el az újonnan belépő dolgozók.” – emelte ki Szegedi-Vajda Mónika az AVIUS Kft. HR-vezetője.

A cég nagy hangsúlyt fektet a dolgozói képzésekre is. Targoncás és emelőgépkezelő tanfolyam indult idén, melyre 17 fő munkavállalót iskoláztak be. A jövő évben is terveznek képzéseket, ami tovább növelné a vállalat hatékonyságát, fókuszálva a munkavállalói együttműködésre, kommunikációra, illetve erősítenék a LEAN-szemléletet is. Emellett 2 éves Soft-skill képzési programokat is indítottak melyet 2025. februárig terveznek megvalósítani.

Társadalmi felelősségvállalás céges és egyéni szinten is fontos küldetés a cég életében, nagy hangsúlyt kap a társadalmi hozzájárulás, adományozás mely karácsony közeledtével különösen felértékelődik.

2023-as évben az ÉV Felelős Foglalkoztató Pályázatán Középvállalkozás kategóriában Elismerő Oklevélben részesült az AVIUS Kft., mivel munkáltatóként példa értékűen és sokoldalúan tesz a munkavállalói jólétért.

Az AVIUS Kft. vezetősége ezúton kíván minden kedves partnerének, dolgozóinak áldott, békés karácsonyt és boldog, sikerekben gazdag 2024-es évet!