Éppen ezért sok szülő a lehető legolcsóbb gyerek zongorát szeretné megvenni, mondván, “úgyis megunja”. Viszont pont ezzel segítenek a gyereknek abban, hogy letegyen a zenei karrierről! Egy rosszul megválasztott hangszer, ugyanúgy, mint egy nem jó tanár elveheti a gyerek kedvét a zongorázástól!

A legjobb gyerek zongora a legkisebbeknek

A zene és a hangszer iránti szerelmet nem lehet elég korán kialakítani. Ha gyermekünket meglepjük egy KORG Tiny pianoval rózsaszín vagy fehér színben, akkor biztos, hogy beleszeret a hangjába. Olyan zongora, amelyen 25 billentyű és összesen 50 demo zene található - ebbe biztos, hogy beleszeret a gyermek. Elsajátíthatja azt, hogy milyen billenytűi és hangja van egy valódi zongorának, és első sikerélményeit is megszerezheti általa. 3-5 éves kor között biztos, hogy szuper ajándék a legkisebbeknek.

Gyerek zongora nagyobb gyermekeknek

Az általános iskolát megkezdő gyermekek számára már ajánlott gyerek zongora vásárlása. Ezek közül is ajánlott Yamaha vagy Casio márkára beruházni. A közös bennük, hogy 37-44 billentyűvel rendelkeznek, valamint elemmel működnek. Jár hozzájuk fejhallgató is, így nem

szükséges hangosan játszania minden nap. Súlyuk mindössze 1-1,5 kilogramm között mozog, így könnyen hordozható a gyerekek számára. Akár iskolába, órára is elvihetik magukkal, vagy átvihetik a barátaikhoz is.

Ha gyermekünk eléri a 10-12 éves kort, és már néhány éve gyakorolnak, akkor biztosan megérdemel egy komolyabb színpadi zongorát is. Ebben az esetben már egy 61 billentyűset is vásárolhatsz neki, amely tartalmaz oktató anyagokat és kvízjátékot is. Mindemellett pedig lehetősége van arra is, bedugja a lejátszót a hangmenetbe, lejátsza a kedvenc számát, és akár élőben is kísérheti kedvencét. Közvetlenül rögzítheti velük a dalokat, amelyeket aztán vissza is hallgathat akár órán, akár a barátaival. Ezek a komolyabb gyerek zongorák már állvánnyal együtt érkeznek, úgyhogy átélheti a valódi zongora érzését. Akkumulátorral és adapterrel is működhetőek, így hosszabb élettartamúak, és bőven használhatja majd a haladó szintig. Érdemes még egy széket is venni az állványhoz, hogy teljes legyen gyermekünk számára az élmény!

Az USB kimenet azért is hasznos, mert így össze lehet kötni a zongorát a számítógéphez, laptophoz. Ezáltal van lehetőség a hangok és dalok elmentésére, sőt, akár zenei szoftverek használatára is. Mindezzel tehát MIDI kontrollerként is funkcionálhat, ami főleg zeneírásnál előnyös a kamasz gyermek számára. Így már valóban megélheti a saját kreativitását és művészi vénáját, valamint magunknak is megspóroljuk a külön MIDI kontroller vásárlását is.

A billentyűzet

A billentyűzet lehet billentyűleütés dimanikával vagy anélkül. Kezdők számára a legjobb, ha e nélküli hangszert vásárolnak. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a leütés erőssége kihatással van arra, hogy milyen hangon és erősségen szólal meg a zongora. Ha ugyanis nincs benne billentyűleütés dinamika, akkor kissé nehezebben kezelhető, ezért jobban is hasonlít a valódi zongorára. Emiatt viszont kezdőknek kevésbé ajánlott még. Az átlagos billentyűszám pedig 61, ez foglalja magába ugyanis az 5 oktávnyi hangot. Nagyobb gyereknek tehát már ez bőven javasolt. Ha pedig már sok éve játszik, akkor a 88 billentyűzetet is fogja tudni kezelni!

A gyerek zongora vásárlás esetén mindig tartsuk szem előtt azt, hogy mekkora gyermekünk, és hogy milyen célra használja. Ha valódi szándéka a zeneiskola és a hangszer megtanulása, akkor érdemes beruházni egy komolyabb, 61 billentyűs zongorára. Ha viszont inkább a szórakozásé a főszerep a későbbiekben is, akkor elég neki a 37-44 billentyűs, elemmel működő gyerek zongora.

