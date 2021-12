Kétségtelen, hogy egyszerűbb igényelni és visszafizetni is a személyi kölcsönt, ha az igénylőnek van bankszámlája, ám a piacon elérhető olyan konstrukció is, amely igénylése esetén a bankszámla léte nem igénylési feltétel. A Providentnél a kölcsön mellé külön díj ellenében elérhető opcionális szolgáltatás igénylése esetén lehetőség van arra, hogy pozitív hitelbírálatot követően a kölcsön folyósítása, illetve a törlesztés is készpénzben történjen. Ilyenkor a Provident munkatársa házhoz jön, akár hétvégén is a kölcsönigény rögzítése és pozitív hitelbírálat esetén a szerződéskötés, valamint a törlesztések átvétele érdekében, de ennek a szolgáltatásnak, kényelemnek külön díja van, vagyis összességében drágább, mint a bankszámlás megoldás.