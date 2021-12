- A Covid-időszak alatt fel kellett függesztenünk ezeket a foglalkozásokat, ezért a robotos részt külön egységként, ebben a tanévben valósítottuk meg – árulta el Ipcsics Csilla. – Annyira jól sikerültez a pár alkalom, hogy meg szerettük volna mutatni az itt szerzett tudást másoknak is. Szerveztünk egy bemutatót a most érkezett 9. évfolyamosoknak: mindenki készített egy egyszerű programot, s hozzá egy prezentációt, melyben elmagyarázta, mit csinál a robotja. Tehát nem csak előadás, hanem oktatás is zajlott. Diákjaim itt előadó készségeiket is fejleszthették.