Barack Obama és Hillary Clinton szerint „húsvéthívőket” gyilkoltak Srí Lankán

Szinte a világ összes politikusa elítélte a hétvégi Srí Lanka-i terrortámadást, azonban a bevándorláspárti politikusok ennek egy különleges módját választották, nem írták le, hogy keresztényeket gyilkoltak az ázsiai országban az iszlamista terroristák – hívta fel a figyelmet a jelenségre a 888.hu összeállítása.

Húsvétvasárnap összehangolt terrortámadást hajtottak végre iszlamisták Srí Lankán. Az Indiától délre fekvő szigetországban csaknem tíz öngyilkos merénylő robbantotta fel magát, a támadásban több mint háromszázan meghaltak, ötszázan pedig megsebesültek. A támadássorozatot az Iszlám Állam vállalta magára, bár a helyi hatóságok szerint inkább egy helyi illetőségű iszlamista szervezethez köthető.

A politikusok többsége a közösségi médiában emlékezett meg az esetről. Így tett Barack Obama volt amerikai elnök és Hillary Clinton, a demokraták korábbi elnökjelöltje is. Azonban ők nem írták le, hogy az áldozatok többsége keresztény hívő volt, akiket a templomban végeztek ki. Ők annyit írtak:

The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity. On a day devoted to love, redemption, and renewal, we pray for the victims and stand with the people of Sri Lanka.

— Barack Obama (@BarackObama) 2019. április 21.