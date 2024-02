A tárcavezető a sopronbánfalvai kihelyezett kormányülés szünetében arról számolt be, hogy telefonon beszélt észt hivatali partnerével, akivel több fontos, a két országot érintő kérdésről volt szó.

Ennek kapcsán tudatta, hogy

a svéd NATO-tagság ügyéről is beszéltek, s megnyugtatta kollégáját, hogy a kormány pozitív hozzáállása változatlan, a ratifikációról szóló előterjesztést már rég az Országgyűlés elé terjesztették.

„Tájékoztattam miniszter urat arról, hogy meghívtuk Svédország miniszterelnökét ide Magyarországra, és remélem, hogy el is fogadja a meghívásunkat, és eljön, hiszen ezzel bizonyítaná azt, hogy Svédország számára ez valóban fontos kérdés” – mondta a tárca tájékoztatása szerint.

Illetve kitért arra is, hogy az Oroszország elleni szankciókról is egyeztettek, amelynek kapcsán aláhúzta, hogy hazánk álláspontja e téren is egyértelmű: „mi úgy látjuk, hogy a szankciós politika kudarcot vallott, ezért nem látjuk értelmét újabb szankciós csomagok elfogadásának”.

Szijjártó Péter ezután arra emlékeztetett, hogy

az Európai Unió az ukrajnai háború kitörésének közelgő második évfordulójára tekintettel újabb szankciókat tervez Oroszországgal szemben.

„Én azt gondolom, hogy teljesen felesleges egy szankciós kirakatcsomaggal még komolytalanná is tenni az Európai Unió működésének ezt a részét” – fogalmazott.