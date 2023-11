– Ez kettő csomag krumpli, és hát a krumplival nincsen semmi baj, olyannyira, hogy én is szeretem, amikor persze nem fogyókúrázom – ezzel a szöveggel indította mai TikTok-videóját a volt miniszterelnök.

Megjegyezte, a DK is szokott krumplit osztani, de ezzel szerinte nincs semmi baj, mert olyankor azért adják a burgonyát, hogy ne éhezzenek a címzettek. Gyurcsány ezután elkezdte megfejteni pártja kommunikációját.

– Amikor azt mondjuk, hogy ne legyél kiszolgáltatott, akkor nem csak arról beszélünk, hogy tudjál kaját venni, tudjál számlát venni, tudjál két csomag krumplit venni, hanem arról is, hogy maradhass a magad ura – vázolta a DK elnöke.

Gyurcsány Ferenc nem először, és félő, nem is utoljára veszik el saját gondolatmenetében. Máskor a volt miniszterelnök kirívó vagy inkább nevetséges viselkedésével hívta fel magára a figyelmet, de olyanra is volt példa, hogy már egy-egy szó kimondása is komoly problémát okozott neki – emlékeztet a Magyar Nemzet.