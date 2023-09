A mérések szerint a Robert Fico vezette Smer, vagy Michal Simecka pártja, a Progresszív Szlovákia végez az első helyen.

A Századvég tanácsadója szerint a volt kormányfők, Igor Matovic, Peter Pellegrini és Eduard Heger pártjai is beleszólhatnak a választásokba. Mint mondta, a szoros küzdelem azt is jelenti, hogy abszolút többséget vélhetően egyik politikai erő sem fog szerezni, és az is látszik, hogy vannak közöttük feloldhatatlan ellentétek.

Ifj. Lomnici Zoltán a magyar pártok nagy előnyének nevezte, hogy városi, megyei szinten kiváló, kipróbált, vezetői tapasztalattal bíró képviselőkkel rendelkeznek.

Kitért rá, hogy a magyarlakta területen más kisebbségek és szlovákok is élnek, ők is megsínylik az elmaradottságot, ezért nyilvánvalóan változást hoz, ha ennek a régiónak lesz képviselete, ráadásul elmondható, hogy amikor a parlamentben volt magyar képviselet, az mindig Szlovákia előnyére vált.