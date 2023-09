Sokatmondónak nevezték azt is, hogy az egymásra rakódó válságok hatásai ellenére még most is lényegesen jobban állunk, mint 2011-ben, sőt, az ezer főre jutó születési arány 2022-ben is meghaladta az uniós és régiós átlagot.

Azt írták, hogy a Budapesti Demográfiai Csúcs - amelyet ötödik alkalommal szervez meg a családbarát politikát államfőként is zászlajára tűző Novák Katalin - a jelenlegi krízisekkel sújtott időszakban nem csak arra alkalmas, hogy Magyarország jó hírnevét öregbítse.

A "diplomáciai nagyüzem" mellett - melynek örvén a magyar konzervatív oldal elmélyítheti szövetségét mások mellett a Giorgia Meloni által vezetett olasz jobboldallal - olyan nagy hatású szakértők is a fővárosba érkeznek, mint a Nobel-díjas közgazdász, James Heckman vagy a világhírű kanadai klinikai szakpszichológus, Jordan B. Peterson - olvasható az elemzésben, amely szerint ez "nagyban segítheti azt a gondolkodást, amelynek fókuszpontjában olyan politikai eszközök kialakítása áll, amelyek a bizonytalanságok között is helyreállíthatják a családok biztonságérzetét, lehetőséget teremtve arra, hogy hazánk tovább haladhasson a népességcsökkenésből kifelé vezető úton".