Kiemelt cél a családok védelme is, ezért a költségvetés továbbra is 3300 milliárd forintot fordít majd a családtámogatásokra; megmaradnak a családi adókedvezmények, a falusi csok összege emelkedik, a városi csok helyett pedig új támogatási programot dolgoznak ki, növekszik a babaváró támogatás összege, ami továbbra is elérhető lesz a 30 év alatti nőknek, és nyitva hagyják a lehetőséget a 30 és 40 év közötti várandós nőknek is